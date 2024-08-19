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BOLU DAĞI'NDA KAZA: Freni boşalan TIR 6 araca çarpıp alev aldı! Sürücü feci şekilde hayatını kaybetti | Video izle
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BOLU DAĞI'NDA KAZA: Freni boşalan TIR 6 araca çarpıp alev aldı! Sürücü feci şekilde hayatını kaybetti | Video izle

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024, 18:36   |   Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 18:44

BOLU DAĞI'NDA KAZA SON DAKİKA... D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde seyir halinde olan TIR, frenlerinin boşalması sonucu önündeki 5 otomobile ve tıra arkadan çarptı. Kazada TIR alev aldı, sürücü ise araç içinden çıkamayarak hayatını kaybetti. (Bolu'da trafik kazası bugün son dakika videosu izle)

Bolu Dağı'nda freni boşalan tır, 6 araca çarpıktan sonra alev aldı. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan tır, frenlerinin boşalması sonucu önündeki 5 otomobile ve tıra arkadan çarptı. Kazada tır alev aldı, sürücü ise araç içinden çıkamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada tırın biçtiği araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı. 12 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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