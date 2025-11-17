Böcek ailesi yürekleri burktu: Anne ve küçük kızı gelin duvağıyla uğurlandı

Anne ve iki çocuğu duvaklarla uğurlandı

Zehirlenme sonucu yaşamını yitiren anne ve iki çocuğu, Afyonkarahisar'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne ile küçük kızının mezar taşlarına gelin duvakları bağlanması büyük bir hüzün yarattı. Yakınları ve cenazeye katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Babanın tedavisi devam ediyor

Aynı olayda zehirlenen baba ise hastanede tedavi altında tutuluyor. Sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

11 şüphelinin sorgusu sürüyor

Zehirlenme faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.