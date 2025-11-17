Böcek ailesi yürekleri burktu: Anne ve küçük kızı gelin duvağıyla uğurlandı
Zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Anne ile küçük kızının duvaklı mezar taşları görenleri hüzne boğdu. Baba tedavi altında, 11 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Anne ve iki çocuğu duvaklarla uğurlandı
Zehirlenme sonucu yaşamını yitiren anne ve iki çocuğu, Afyonkarahisar'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne ile küçük kızının mezar taşlarına gelin duvakları bağlanması büyük bir hüzün yarattı. Yakınları ve cenazeye katılanlar duygusal anlar yaşadı.
Babanın tedavisi devam ediyor
Aynı olayda zehirlenen baba ise hastanede tedavi altında tutuluyor. Sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
11 şüphelinin sorgusu sürüyor
Zehirlenme faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.