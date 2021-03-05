Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için cenaze töreni! Başkan Erdoğan da katıldı

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaAllah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum." dedi. Şehitlerimiz törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Son dakika haberi... Türkiye, şehitlerini sonsuzluğa uğurluyor. Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi.



Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılıyor. Şehitlerimiz, törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.









Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"ALLAH BİZLERİ PEYGAMBER SANCAĞI ALTINDA BULUŞTURSUN"

Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.





Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

"TÜM MİLLETİMİZE SABIRLAR DİLİYORUM"

Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaAllah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum.





"ŞEHADETİ DİLİYORUM"

Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşaAllah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lutfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını istiyorum.

Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit cenazelerinin askerlerin omuzunda uçağa taşınması sırasında bazı şehit yakınları şehitlerin naaşlarına sarılarak ağladı, bazısı da "Vatan sağ olsun." dedi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile çeşitli kurumlar adına çelenk gönderildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit aileleri, silah arkadaşları ve diğer yetkililer katıldı.





Şehitlerimizin isimleri şöyle:



KORGENERAL OSMAN ERBAŞ

Elazığ 8. Kolordu Komutanı

Osman Erbaş, ardında başarılarla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.

İSTİHBARAT ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER

Kars nüfusuna kayıtlı olan Bitlis şehidi Aydınyer, 49 yaşındaydı. Ailesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Şehit Şentürk Aydınyer'in 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuğu bulunuyor.





KURMAY PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ

Şehit Kureş'in ailesinin İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi. Şehit ayrıca bir çocuk babasıydı.

KURMAY PİLOT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL

Aslen Afyonkarahisarlıydı. Şehit Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın ailesi Ankara'da yaşıyor.





YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU

34 yaşındaki şehit, Samsun Bafralı'ydı. Şehit Sarıoğlu evliydi.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞ ÇAVUŞ MEHMET DEMİR

49 yaşındaki şehit Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçe nüfusuna kayıtlıydı.

Şehit Demir evli ve 3 çocuk babasıydı.





ASTSUBAY KIDEMLİ ÜST ÇAVUŞ ÖMER UMULU

Kırıkkaleli şehit umulu 40 yaşındaydı. Şehidin evli ve Abdullah Arda, Ahmet Aras, ve Eslem Erva Umulu isimli 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜST ÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ

28 yaşındaki Şehit Kahramanmaraşlı'ydı. Dört çocuklu ailenin en büyüğüydü.

Evli olan Şehit Yılmaz üç ay önce de baba olmuştu.

HELİKOPTER TEKNİSYEN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK

29 yaşındaydı... Helikopter teknisyeni olarak görev yapıyordu... Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu vardı. Şehidin bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.





PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL

45 yaşındaydı. Amasya'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehit Hakan Gül evli ve 2 çocuk babasıydı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TOLGA DEMİRCİ

Şehit Demirci, 1988 Kayseri Pınarbaşı doğumlu. Şehidin ailesi İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşıyor.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kazanın yaşandığı gitmişti.





Akar, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" bilgisini paylaşmıştı.

Bakan Akar, kaza kırım ekibinin incelemelere bugün başlayacağını. Kazanın nedeninin ayrıntılı inceleme sonucunda belirleneceğini söylemişti.

ERDOĞAN ŞEHİT KOMUTANIN OĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletmişti. Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemişti.





KAZA

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.





Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.







Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.