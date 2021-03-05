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Başkan Erdoğan: Tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum

Başkan Erdoğan: Tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum
05.03.2021 14:56
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Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaAllah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum." dedi. Şehitlerimiz törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.


Son dakika haberi... Türkiye, şehitlerini sonsuzluğa uğurluyor. Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaAllah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"ALLAH BİZLERİ PEYGAMBER SANCAĞI ALTINDA BULUŞTURSUN"
Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.

Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

"TÜM MİLLETİMİZE SABIRLAR DİLİYORUM"
Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaAllah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum.

"ŞEHADETİ DİLİYORUM"
Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşaAllah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lutfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını istiyorum.

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