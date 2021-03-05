Müge Anlı'daki 'domuz bağı' cinayetinde katillerin cezaları belli oldu! Makbule Sarı'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu

Müge Anlı'daki 'domuz bağı' cinayetinde katillerin cezaları belli oldu! Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın 14 Kasım 2020 tarihinde cesedine ulaşıldı. Konuyla ilgili süren davada sanıkların cezası belli oldu. Polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf eden katil zanlıları dayı ve yeğen, cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylemişlerdi. Bir çuval fındık ile televizyon çaldıkları tespit edilen Makbule Sarı'nın katillerine ceza yağdı.

Müge Anlı'daki 'domuz bağı' cinayetinde katillerin cezaları belli oldu! Ordu'daki evinde eli ve ayağı domuz bağıyla bağlı çarşafa sarılmış bir halde bulunmuştu 74 yaşındaki makbule Sarı...

KAN DONDURAN DOMUZ BAĞI CİNAYETİ!

Müge Anlı canlı yayınında konu olan Ordu Korgan'da işlenen domuz bağı cinayetinde katillerin cezaları belli oldu! Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlanmış, cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın (74) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23), 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 9'ar yıl hapis cezasına çaptırıldı.