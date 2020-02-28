Bingöl Karlıova'ya şehit ateşi düştü! Astsubay Muharrem Öğütçü'nün ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce görüştüğünü söyledi.
Bingöl Karlıova'ya şehit ateşi düştü! Astsubay Muharrem Öğütçü'nün ailesine acı haber verildi28.02.2020 16:29
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