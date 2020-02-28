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Bingöl Karlıova'ya şehit ateşi düştü! Astsubay Muharrem Öğütçü'nün ailesine acı haber verildi

Bingöl Karlıova'ya şehit ateşi düştü! Astsubay Muharrem Öğütçü'nün ailesine acı haber verildi

28.02.2020 16:29

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce görüştüğünü söyledi.


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