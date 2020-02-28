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Adana Sarıçam'a şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

Adana Sarıçam'a şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

28.02.2020 16:26

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.


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