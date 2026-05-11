Sokak ortasında dehşet: 8 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Talatpaşa Mahallesi'nde antrenman çıkışı annesiyle birlikte evine doğru yürüyen 8 yaşındaki B.B., kaldırım üzerinde bulunan bir elektrik direğine tutunarak geçmek istedi. Küçük çocuk, direğe temas ettiği anda yüksek elektrik akımına kapılarak olduğu yere yapıştı.

Annenin Mucizevi Müdahalesi

Oğlunun çığlık attığını ve hareket edemediğini gören anne Aynur Bekdemir, durumu fark eder etmez büyük bir refleksle çocuğunu omuzundan ve montundan tutarak direkten çekip aldı. Saniyeler süren bu can pazarı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen küçük çocuk, kan değerlerindeki değişim nedeniyle 12 saat boyunca müşahede altında tutuldu. Yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumu normale dönen çocuk taburcu edildi.

"Ömrümüzden Ömür Gitti"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan anne Bekdemir, "Çocuğum orada takılı kalınca önce anlamadım. Çığlık atınca refleksle çekip kurtardım. Çocuk o an çıldırmış gibiydi, gözleri yukarı bakıyordu. Eğer o saniyede çekmeseydim belki bugün çok başka bir şeyi konuşuyor olacaktık. Şimdi sağlık durumu iyi ama hala tek başına uyuyamıyor ve çok korkuyor" dedi. Mahalle sakinleri ise aynı direkte daha önce de benzer kaçakların olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.