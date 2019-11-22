İşte Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Atatürkçüleri Silkeleme Enstitüsü" adlı köşe yazısının tamamı:



Sözcü gazetesi Başyazarı Rahmi Turan geçtiğimiz günlerde ismini açıklamadığı bir CHP'linin Beştepe'de Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü yazdı.

Kaynağı açıklanmayan iddiaya göre bu görüşmede Cumhurbaşkanı meçhul CHP'liye partinin başında Kemal Kılıçdaroğlu yerine kendisini görmek istediklerini söylemişti!

Turan, yazısını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'yü, Hürriyet'in yerine "yeni amiral gemisi" olarak takdis etmesinden hemen sonra patlatmıştı.

Kemal Bey de ertesi sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına çıkarak puzzle'ın son parçasını koydu... Turan'ın iddiası için "doğrudur" dedi. Böylece resim ortaya çıkmış oldu.

Çoğu kişi başka adres gösteriyor. Ama bence Kılıçdaroğlu'nun da rol üstlendiği bu senaryonun hedefinde, son dönemlerdeki sağduyulu açıklamalarıyla popülaritesi yükselen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu var.

Ayrıca bu fake gündemi, seçimlerin ardından Barış Pınarı Harekâtı ve ABD temaslarıyla anketlerde yükselişte olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı bir hamle olarak okumak da mümkün.





"İSTEMSİZCE GÜLÜYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin anında yalanladığı, iddia sahiplerininse tek bir delil ortaya koyamadığı bu sansasyonu ciddiye alıp tavır geliştirenleri gördükçe kendime hakim olamıyorum... İstemsizce gülüyorum.

Gerçi haklısınız, Arınç'ın eski bir danışmanının başlattığı "bağımsız gazetecilik tartışmasında, 90'larda, 28 Şubatlarda medyanın tüm kirli ellerine bulaşmış Faltaylıların "gazetecilik etiğini" temsil ettiği bir ülke burası... Absürtlüklere alışığız.Ancak hiçbiri "teflonluk" konusunda bu kez hikâyenin kahramanı olan Rahmi Beyin eline su dahi dökemezler.

"BAY RİPLEY'E NAL TOPLATIR"

Zira Rahmi Bey, Yetenekli Bay Ripley'e soğukkanlılıkta nal toplatır.