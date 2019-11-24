''Külliye'ye giden CHP'li İnce'' iddiasıyla ilgili Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar 24.11.2019 00:43

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ''Külliye'ye giden CHP'li İnce'' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konuyu saptırdığını belirten Ünal, ''Bu bir siyasi ahlak sorunu'' ifadelerini kullandı. Ünal çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın o açıklamaları...