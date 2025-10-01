PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta çıkan yangında Şebnem Bozoklu’nun evi etkilendi

Beşiktaş’ta çıkan yangında Şebnem Bozoklu’nun evi etkilendi

Beşiktaş'ta üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de olduğu öğrenildi.

Bunlar da Var

Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle