Beşiktaş’ta çıkan yangında Şebnem Bozoklu’nun evi etkilendi
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 19:02
Beşiktaş'ta üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de olduğu öğrenildi.
