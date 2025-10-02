PODCAST CANLI YAYIN
MARMARA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedilen sarsıntı sonrası Valilik, “Hasar bilgisi yok, ekipler sahada” açıklamasını yaptı. Vatandaşlara hasarlı yapılardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

