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Baykar, Akıncı TİHA'nın milli motorunu çalıştırdı: Herkes güç vermeye hazır mı?

Baykar, Akıncı TİHA'nın milli motorunu çalıştırdı: Herkes güç vermeye hazır mı?
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Türkiye’nin teknolojik olarak bağımsızlaşması için yerli ve milli üretim ile ülkemizin ilk taktik insansız hava aracı ve silahlı türünü üreten dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticilerinden Baykar, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Görüntülerde Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı TİHA'nın milli motoru çalıştırılırken, 'Herkes güç vermeye hazır mı?'' ifadeleri kullanıldı.


Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması için yerli ve milli üretim ile ülkemizin ilk taktik insansız hava aracı ve silahlı türünü üreten dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticilerinden Baykar yine heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı TİHA'nın milli motoru çalıştırılırken, 'Herkes güç vermeye hazır mı?'' ifadeleri kullanıldı.

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