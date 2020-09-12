Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüse karşı "TMM" sloganı

12.09.2020 22:07

Haliç Kongre Merkezi'nde katılımcılara hitap eden Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte 'TMM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, "Salgın sebebiyle yüz yüze iletişimin zorlaştığı, dünyanın birçok ülkesinde hayatın neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul Teşkilatımızın bu kampanyası çok da değerlidir, anlamlıdır. Önümüzdeki süreçte 'TMM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Hamdolsun bugün AK Parti 10,5 milyonu aşkın üyesiyle bırakın Türkiye'yi, dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir." dedi.