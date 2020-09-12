Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kendisine Kayahan'ın seslendirdi "Seninle her şeye varım ben" adlı şarkısı eşliğinde hazırlana görsel şölen için teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisi için hazırlanan sürprize teşekkür etti
12.09.2020 22:05
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile küçük çocuğun gülümseten diyaloğu
- MSB: Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, yarın gerçekleşecek
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisi için hazırlanan sürprize teşekkür etti
- Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüse karşı "TMM" sloganı
- Başkan Erdoğan: Rabbim inşallah bunun neticesini bize (Doğu Akdeniz'de) lütfedecek
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macron'a: Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalar
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Eylül koronavirüs verileri açıkladı!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan '12 Eylül' paylaşımı: "Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık"
- Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya kum fırtınası ile ilgili son durumu A Haber'de anlattı
- Kum fırtınası sırasında ne yapmak gerekir?
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 40. yılında vesayet odaklarına net mesaj: Hiçbiri masum değildir