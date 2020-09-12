Başkan Erdoğan: Rabbim inşallah bunun neticesini bize (Doğu Akdeniz'de) lütfedecek

12.09.2020 22:07

Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dertleri, Barbaros Doğu Akdeniz'de. "Bir taraftan sismik araştırmalar, öbür taraftan sondaj araştırmaları. Türkiye petrolü bulduysa vay halimize." Çalış senin de olur. 2 tane sismik araştırma, 3 tane sondaj gemimiz var ve bunlarla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Rabbim inşallah bunun neticesini bize lütfedecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin en güçlü partiysek bunun sebebi milletimizin basiret ve ferasetidir. Partimiz üzerinde oynanan oyunların hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dertleri, Barbaros Doğu Akdeniz'de. "Bir taraftan sismik araştırmalar, öbür taraftan sondaj araştırmaları. Türkiye petrolü bulduysa vay halimize." Çalış senin de olur. 2 tane sismik araştırma, 3 tane sondaj gemimiz var ve bunlarla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Rabbim inşallah bunun neticesini bize lütfedecek." dedi.