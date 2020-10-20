Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir" dedi.

Erdoğan, "Tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Ersin Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.