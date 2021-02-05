Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek çığ gibi büyüyor! Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan meşru rektör ataması bahane edilerek, öğrenci görünümlü terörle bağlantılı kişiler üzerinden sokakları karıştırmak isteyenlere Başkan Erdoğan bugün de cuma namazı çıkışında sert sözlerle yanıt verdi. Başkan Erdoğan "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak ve bunu bu şekilde kabul etmek mümkün değil. Televizyonlarda 'Melih Bulu istifa etsin' diyorlar, yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında sosyal medyada #ErdoğanınYanındayız tagına binlerce destek mesajı atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma namazı sonrası gazetecilerin soruları üzerine Boğaziçi Üniversitesi protestolarını değerlendirdi.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler. Melih Bey kimdir, iki farklı üniversitede rektörlük yapan insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarılı bir arkadaş." diye konuştu.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Twitter'da yüzbinlerce kişi #ErdoğanınYanındayız ifadesinin yer aldığı etiketi paylaştı. Etiket kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.