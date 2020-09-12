Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ettiğini belirterek, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün, yarın gerçekleşeceğini bildirdi.
MSB: Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, yarın gerçekleşecek
12.09.2020 22:07
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