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Başkan Erdoğan'la davalık olan Barbaros Şansal, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Başkan Erdoğan'la davalık olan Barbaros Şansal, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi. İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı tarafından Barbaros Şansal hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlandığı belirtilmişti. Şikayet dilekçesinde Şansal'ın, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden 1 Aralık 2017'de video paylaştığı, bu videoda Başkan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik hakaret, saldırı ve iftira da bulunduğu ifade edilmişti. Savcılık, hazırladığı iddianamede, Şansal'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.


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