Başkan Erdoğan'ın makam aracında maske detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'deki hastanenin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Bakan Koca, koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Hadımköy'de yapımı devam eden hastaneyi inceledi.
Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.