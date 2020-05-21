M. Tevfik Göksu'dan İmamoğlu ve ekibinin Haliç yalanına tokat gibi yanıt: Kendi pisliğinizi yine bizim tesisimizde temizleyeceksiniz

21.05.2020 17:29

İmamoğlu, Haliç'in kendi dönemlerinde temizlendiği algısını yaparak sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Ancak gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı. A Haber canlı yayınına katılan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “Haliç'in dibinde çamur biriktiğini onu çamur yakma tesisiyle temizleyeceklerini iddia ediyorlar. Bir: Burada sözünü ettikleri çamur yakma tesisini biz kurduk. İki: Orada birikti dediğiniz çamur sizin çamurunuz. Beceremediğiniz, yönetemediğiniz, 10 ayda Haliç'in dibine birikmiş çamur. Ve siz bu pisliği yine bizim kurduğumuz tesis ile temizleyeceksiniz.” dedi.

Başkan Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemden bugüne AK Parti'nin yoğun çabalarıyla bataklıktan hayat alanına dönüştürülen Haliç için CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından akıllara durgunluk veren açıklama geldi. İmamoğlu, Haliç'in kendi dönemlerinde temizlendiği algısını yaparak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Ancak gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.





Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun "Haliç'te çamur biriktiği ve kurduğu tesisle bunu temizleyeceği" yalanını çarpıcı ifade ve belgelerle yalanladı.





İşte Göksu'nun A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar;

"KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR"

Ortaya bir icraat konmayınca ben nasıl iş yaptım diyebilirim çabasının modundalar. Öyle komik duruma düşüyorlar ki... Bakın çamur yakma tesisini biz kurduk buraya. Haliç'in hikayesi 25 yıl geriye dayanır. O dönem Cumhurbaşkanımız temizleyeceğini söyledi Haliç'i. CHP'liler temizlenemeyeceğini, doldurulması gerektiğini söylüyordu.





"O SİZİN 10 AYDIR TEMİZLEMEDİĞİNİZ KENDİ PİSLİĞİNİZ VE YİNE BİZİM KURDUĞUMUZ TESİSLE BU TEMİZLİĞİ YAPACAKSINIZ"

Haliç'in dibinde çamur biriktiğini onu çamur yakma tesisiyle temizleyeceklerini iddia ediyorlar. Bir: Burada sözünü ettikleri çamur yakma tesisini biz kurduk. İki: Orada birikti dediğiniz çamur sizin çamurunuz. Beceremediğiniz, yönetemediğiniz, 10 ayda Haliç'in dibine birikmiş çamur. Ve siz bu pisliği yine bizim kurduğumuz tesis ile temizleyeceksiniz.





UTANMASI LAZIM! YALAN VE POLEMİKLE İSTANBUL YÖNETİLMEZ

İnsanın mübarek Ramazan günü gerçekten böyle bir tweet atarken utanması lazım. Sırf yalan ve siyasi polemikle yönetim olmaz. Dünyanın en dinamik kentini bu şekilde yönetemezsiniz. İşte gerçeği budur.



