RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'ın incelemelerde bulunmuştu... A Haber Yeşilköy'deki pandemi hastanesine girdi

Başkan Erdoğan'ın incelemelerde bulunmuştu... A Haber Yeşilköy'deki pandemi hastanesine girdi
09.05.2020 19:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 45 gün içerisinde iki pandemi hastanesinin yapımına başlandı. Koronavirüs tedavisi gören hastaların faydalanacağı hastanelerin yapımına 7 Nisan'da başlanmıştı. Başkan Erdoğan, Yeşilköy Acil Hastanesi'nin inşaasındaki son durumu yerinde inceledi. A Haber ekibi Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği 1008 kişi kapasiteli hastanenin içerisine girdi. İşte o anlar...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 45 gün içerisinde iki pandemi hastanesinin yapımına başlandı.

Korona virüs tedavisi gören hastaların faydalanacağı hastanelerin yapımına 7 Nisan'da başlanmıştı. Başkan Erdoğan, Yeşilköy Acil Hastanesi'nin inşaasındaki son durumu yerinde inceledi. Sona gelinen hastanenin bayram öncesi açılması planlanıyor.

A Haber ekibi Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği 1008 kişi kapasiteli hastanenin içerisine girdi.

İşte o hastanenin içerisinden ilk görüntüler...

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