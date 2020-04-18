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    • 18.04.2020 15:37
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    Son dakika: Başkan Erdoğan yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi

    Son dakika haberi... Başkan , yapımı devam eden ve Sancaktepe ile Hastanelerini havadan inceledi. Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

    Başkan Erdoğan o çalışmaları havadan inceledi

    Başkan , Sancaktepe ve 'nda yapımı devam eden hastaneler ile Hastanesi'ni havadan inceledi.

    Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

    Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.


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