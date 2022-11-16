Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki basın toplantısına gazetecilerden yoğun katılım: "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok"

Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki basın toplantısına gazetecilerden yoğun katılım: "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok"

Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki basın toplantısına gazetecilerden yoğun katılım: "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok"
16.11.2022 16:52

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına gazeteciler yoğun katılım gösterdi. Başkan Erdoğan, yaklaşık 37 dakika süren basın toplantısında art arda gelen sorular üzerine, gazetecilere yönelik olarak, "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin uluslararası gündeme dair sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Medya Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı, gazetecilerin yoğun olarak katıldığı toplantılardan biri oldu.

Toplantı öncesi güvenlik kontrolünden geçirilen gazeteciler, salon önünde kuyruk oluşturdu.

G20 LİDERLER ZİRVESİ'Nİ 2 BİNİ AŞKIN GAZETECİ TAKİP ETTİ
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, basın mensupları tarafından, Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde oluşturulan "Medya Merkezi"nden takip edildi.

Zirve için akredite olan 450 medya kuruluşundan 2 bin 346 basın mensubu, günlük Kovid-19 testi vererek "Medya Merkezi"ne alındı. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu merkezin içinde ve dışında kurulan dev ekranlardan, liderlerin programları izlendi.

Ayrıca merkezdeki basın toplantısı salonlarında da liderler zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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