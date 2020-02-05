Van'da çığ bölgesinde ikinci facia! Arama kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü (İlk Görüntüler) |Video Son Dakika Videoları 05.02.2020 13:13

Son dakika haberine göre Van'da dün akşam saatlerinde minibüsün üzerine düşen çığ sonrası bölgede çalışma başlatılmış ve 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Sabah saatlerinde minibüste kalan 2 kişinin daha kurtarılması için yapılan çalışma sırasında bir çığ daha düştü.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti.





SABAHIN İLK SAATLERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları, itfaiye ve jandarma ekipleri sabah saatlerinin ilk ışıklarında yeniden arama kurtarma çalışması başlattı.



Çalışmalar esnasında AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine bir çığ düşmesi daha yaşandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.

BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKANI: 25 KİŞİ ÇIKARILDI, 5 ARAÇ ÇIĞ ALTINDA KALDI

Öte yandan, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ise şu ifadeleri kullandı: "Biz Hizan'da iki tane cenazemizi götürüyorduk, orada çalışmalar devam ediyordu. Ancak bazı vatandaşlarımız aynı yolu kullanmak istediler. Tabi ki köy yerinde de devletin tüm çalışmaları devam ettiriyorlardı. 25 kişinin çıkarıldığı haberini aldık yaralı olarak Van'a ulaştırıldı onlar. Diğerleri kaç kişi kalmış net bir bilgi yok elimizde. 25 kişi çıkarılmış, 5 araç operatörlerle beraber çığ altında bilgiyi aldık. Ve çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor." dedi.

Arvas, "300'ün üzerinde arama çalışmalarını sürdüren ekip vardı. Tahminen 50'den fazla kişi çığ altında kaldı. Bize ulaşan bilgi o şekilde." ifadelerini kullandı.





BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu'yu arayarak düşen çığ hakkında bilgi aldı.



SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van- Bahçesaray'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı çığda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çığ altında kalmış vatandaşlarımızı kurtarma çalışması sürüyor. UMKE ekiplerimiz yaralıları hızla tedavi altına alıyor. Daha fazla can kaybı olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.