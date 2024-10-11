SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan Vucic'le ortak basında toplantısında önemli açıklamalar
Haberler Haber Videoları

Başkan Erdoğan'dan Vucic'le ortak basında toplantısında önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 15:06 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 15:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlardaki temaslarını sürdürüyor. Arnavutluk'un ardından Belgrad'a geçen Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Vucic 11 anlaşmanın imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etti. Savunma sanayi alanında yapılan iş birliğinin Türk İHA'larını kapsadığını belirten Erdoğan, "Sırbistan ile aramızda yapacağımız savunma sanayi alanındaki iş birliği konusunda kimse içeriğinde neler olacak konusuna karışmasın." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
MSB'den tahliye açıklaması! Adı insan kaçakçılığına karışan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbeleri söküldü
10.10.2024Perşembe
Sarıyer’de Dehşet Anları Kamerada: Üniversite Öğrencisinin Üzerine Demir Korkuluk Düştü!
10.10.2024Perşembe
Köfteci Yusuf Domuz Eti Skandalı: Yusuf Akkaş'ın Köfte Tarifi Gündem Oldu! ''Sulu Sulu''
10.10.2024Perşembe
Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında çirkin paylaşımlar yapmıştı! Uğur Bostan'a hapis talebi
10.10.2024Perşembe
Fatih'te kan donduran cinayeti işleyen cani Semih Çelik’i kasap arkadaşları anlattı: Şoktayım bizi de öldürebilirdi
10.10.2024Perşembe
Bunlar da Var
DİKKAT +18 GÖRÜNTÜ! Kocaeli’de kan donduran cinayet: Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü 01:43
Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü!
10.10.2024Perşembe
Esra Erol’da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! 13:51
Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı!
10.10.2024Perşembe
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı! İşte o anlar... 00:44
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
10.10.2024Perşembe
İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı 02:44
İkbal Uzuner'in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı
10.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA