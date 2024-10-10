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Sarıyer’de Dehşet Anları Kamerada: Üniversite Öğrencisinin Üzerine Demir Korkuluk Düştü!
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Sarıyer’de Dehşet Anları Kamerada: Üniversite Öğrencisinin Üzerine Demir Korkuluk Düştü!

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 17:48 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 17:49

Sarıyer Ayazağa’da üniversite öğrencisi Emir Öksüzoğlu’nun başına yürüdüğü sırada 1. kattan demir korkuluk düştü. Korkunç olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öksüzoğlu, “Şanssızlık içinde şans diyebilirim” diyerek o anları anlattı. Hayati tehlikesi bulunmayan genç, iş güvenliği eksikliğine dikkat çekti.

SARIYER'de derse giden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu'nun başına, yolda yürüdüğü esnada 1. kattan demir korkuluk düştü. Çarpma sonucu başından yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı. Genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak aşağıya düştü. Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu'nun başına çarptı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖĞRENCİ GRUBU SANİYELERLE KURTULDU

Görüntülerde, bir öğrenci grubu yürüyüp uzaklaşıyor. Hemen ardından gelen üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düşüyor. Genç yere savrulurken, çevredekiler koşarak yanına geliyor

YOLDA YÜRÜRKEN DEHŞETİ YAŞADI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. olis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

'AÇIK BİR YARAYLA ATLATTIM ŞANSIZLIK İÇERİSİNDE ŞANS DENİLEBİLİR'

Olayla ilgili başından yaralanan Emir Öksüzoğlu o anları anlattı. Öksüzoğlu, "Okula gitmek için yurttan çıktım. Saat 8.45 civarlarıydı, 2 gün önce oldu. Arkadaşlarıma yetişmek için hızlıca yürüyordum. Sonra fabrikanın yanına geldiğimde kafama demir parçası düştü. Ben ne olduğunu hastaneye gidene kadar bilmiyordum. Sonra hastanede öğrendim. O an ki adrenalinle bir şey hissedemedim. Acı sonradan geldi. Yanma hissi gibi bir şey vardı. Hastaneye gittikten sonra ilk önce tomografiye alındım. Sonra ise kafama dikiş atıldı. Sonra bana istirahat verdiler hastanede biraz kaldım. Ondan sonra çıktım eve geldim. Kafamda ne kırık var ne beyin kanaması ne de kafa travması. Yani sadece açık bir yarayla atlattım. Şanssızlık içerisinde şans denilebilir. Bana dedikleri düşen şey, 1 metre civarında hırsız girmesin diye pencere önüne konulan yapılmış bir şeydi. Tahmini 10 kilogram ağırlığında bir demir olabilir. İş güvenliği olması lazım. İş güvenliğinin olmadığı yerlerde böyle şeyler olması muhtemel. Hukuki süreç başlatılacak" dedi.

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