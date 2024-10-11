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Diyarbakır Son Dakika Kaza: Hani - Dicle yolunda feci kaza: 3 ölü 2 yaralı | Trafik kazası haberleri
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Diyarbakır Son Dakika Kaza: Hani - Dicle yolunda feci kaza: 3 ölü 2 yaralı | Trafik kazası haberleri

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 22:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 22:31

Diyarbakır Son Dakika Kaza Haberi... Hani - Dicle yolunda tır, traktör, otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. İşte kaza mahallinden ilk görüntüler.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 araç, 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybeti, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre Hani ilçesinin çıkışında tır, traktör, otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç içinde bulunan Muhammed Çalı, Bünyamin Ergin ve Mehmet Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralılar ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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