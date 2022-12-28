Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine adım adım yaklaştığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bunlardan biri de beyin göçü. Genç beyinlerimizi kendilerini geliştirmeleri için yurt dışına çıkmasına kaşı değiliz. Sadece kendi gençlerimizin yurt dışında bilgi ve tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor, Türkiye'yi dünyanın her yerindeki bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ihdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemimizi güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz." dedi.