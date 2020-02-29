Başkan Erdoğan'dan ''Suriye'de ne işimiz var'' diyenlere cevap: Yarın çok daha huzurlu bir sabaha mı uyanacağız? 29.02.2020 12:13

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Bir an için empati yapalım ve Suriye'de ne işimiz var diyenlere hak vererek hem Suriye'den çekildiğimizi düşünelim. Yarın çok daha huzurlu bir sabaha mı uyanacağız? Ülkemizdeki ve sınırlarımızdaki milyonlarca Suriyeli güle oynaya evlerine mi dönecekler? Yoksa Suriye içerisindeki sorunların biz daha soluklanmadan sınırlarımıza dayandığını mı göreceğiz? dedi.

Partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelen Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"HANGİ BEDELİ ÖDEMEMİZ GEREKİYORSA ÖDEYECEĞİZ"

Bizim elimizde yurdumuzdan olduğumuzda gidecek yerimiz var mı? Kimileri Amerika'yı kimileri Avrupa'yı aklından geçirebilir. Değerli arkadaşlar şahsen benim yok, sizlerin de olmadığına inanıyorum. O zaman ülkemize sıkı sıkıya sahip çıkıp, hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz.

Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Bu vesileyle İdlib'de verdiğimiz 36 şehidimiz, bu milletin vatan sevgisinin zirve yaptığı noktalardır. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dilerken, milletimizin de başı sağolsun diyorum. Bu kutlu adımlar bu milletin alacağı neticenin işaret fişekleridir. Amacımız ülkemizi şehitler vermediğimiz bir geleceğe taşımaktır. Bugün canımız dahil her şeyi ortaya koyacağız ki, yarın daha farklı bir noktaya ulaşalım.

Uğruna nice güneşler batsa da Allah'ın izniyle bu hilal hiçbir zaman oradan inmeyecek. Şu ana kadar 2100'ün üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim, onların askerleri öldürülürken, 300'e yakın araç gereç imha edilmiştir. Ayrıca aralarından uçak pistlerinin ve kimyasal silah üretim tesislerinin de olduğu birçok yer ağır ateş altına alınmıştır. Her geçen gün bu baskıyı artırarak, kararlılığımızı kurtaracak.

Dün akşam 7 kimyasal ürün deposu patlatılmıştır. İşin bu noktaya gelmesini asla istemezdik. Madem ki bizi buna zorladılar, sonuçlarına da katlanacaklar.

Bir an için empati yapalım ve Suriye'de ne işimiz var diyenlere hak vererek hem Suriye'den çekildiğimizi düşünelim. Yarın çok daha huzurlu bir sabaha mı uyanacağız? Ülkemizdeki ve sınırlarımızdaki milyonlarca Suriyeli güle oynaya evlerine mi dönecekler? Yoksa Suriye içerisindeki sorunların biz daha soluklanmadan sınırlarımıza dayandığını mı göreceğiz?



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Dün gün boyu liderlerle görüşmelerimiz oldu, ana muhalefetin başı hariç. O, arama lütfunda bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni ne arayım ya, dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın, biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz.



ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Milletimiz kendi zihninde ve yüreğinde bu meseleyi çözdüğü için mücadelemize kayıtsız şartsız devam edeceğiz. Suriye'de tüm sınır hattı boyunca 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor.

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