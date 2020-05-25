Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine bayram telefonu

25.05.2020 18:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesiyle telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, "Rabbim sizlere cennetinde inşallah şehidimizle bir arada olmayı nasip eylesin." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine gittiği bayram ziyaretine telefonla katıldı.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, şehit ailesinin Konak'taki evini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak aile ile görüştürdü.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde ilk olarak şehidin annesi Nermin Ak ile bayramlaşan Erdoğan'ın "Rabbim sizlere cennetinde inşallah şehidimizle bir arada olmayı nasip eylesin." dedi.

"İsyan etmiyoruz. Şükürler olsun, Hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum." diyen şehidin annesi Ak'a, Erdoğan, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz." karşılığını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız her an, her acı ve mutlu günde milletimizin yanındadır. 'Millet Adamı' olmak böyle bir yürek ister. Sayın Cumhurbaşkanımız daima milletle, milletin sinesinde, hanesinde olmuştur. Asla ulaşılamaz olmamıştır. Sağ olsunlar, aradık ve şehit ailemizle görüştüler. Bizlere ve şehit ailemize ikinci bir bayram yaşattılar. Şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuz büyük. Aileleri her zaman başımızın tacı. Onlar bu milletin anne babaları artık. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hatır ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Bu bayram vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın değerli katılımları gerçekten büyük mutluluk ve heyecan yarattı. Allah onu başımızdan eksik etmesin."