İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37. yıldönümünde andı. Altun, Twitter hesabından paylaştığı videoya, "Nehirlerin orta yerinde, onun alın yazısı hep susamaktı. İnandığı dava uğruna çilelerle yoldaşlık yaptı, bir tek seccadesi öptü alnından kimsesiz zamanlarda. Surda açtığı mukaddes gedikle yetişmesine vesile olduğu nesiller nice devrimler yaptı öz vatanımızda. Rahmetle anıyoruz..." notunu düştü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
25.05.2020 16:50
- Amerika'daki Türk Prof. Mehmet Çilingiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine bayram telefonu
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatı ile bayramlaşma töreninde önemli açıklamalar
- Tekirdağ Valiliği açıkladı: Çorlu'da aşırı güç kullanan polislere görevden el çektirildi
- Milli boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar gözyaşları ile toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri yaktı
- Fatih Sondaj Gemisi tarihi göreve hazır! Platform söküldü
- Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayaklarında zorlu mesai
- Son dakika: AK Parti, CHP ve MHP ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı
- CHP’nin “vekil transferi” çıkışına tepki: Bunların istediği sulandırılmış parlamenter sistem!
- İzmir'deki cami provokatörleri nasıl yakalanacak? 30 kişilik ekip nasıl çalışıyor?
- PKK'nın mezarlıkta suikast planı engellendi! Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ canlı yayında değerlendirdi