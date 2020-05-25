İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

25.05.2020 16:50

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37. yıldönümünde andı. Altun, Twitter hesabından paylaştığı videoya, "Nehirlerin orta yerinde, onun alın yazısı hep susamaktı. İnandığı dava uğruna çilelerle yoldaşlık yaptı, bir tek seccadesi öptü alnından kimsesiz zamanlarda. Surda açtığı mukaddes gedikle yetişmesine vesile olduğu nesiller nice devrimler yaptı öz vatanımızda. Rahmetle anıyoruz..." notunu düştü.