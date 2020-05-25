Amerika'daki Türk Prof. Mehmet Çilingiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

25.05.2020 18:48

Amerika’dan bağlandığı yayınlarla Türkiye’de gündem olan pandemi sürecinin popüler doktoru Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Tabipler Odası’nı siyasete bulaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Prof. Dr. Çilingiroğlu, “CHP liderine söylüyorum; Utanmıyor musun sen? Gidip de siyaseti Tabipler Odası'nın içine katmaya. Utanmıyor musun? Orası hiçbir kimsenin kürsüsü değil, orası doktorların kürsüsü” ifadelerini kullandı. Çilingiroğlu Tabipler Odası'nın ülke yararına olan her meseleyi eleştirmesine de tepki gösterdi.