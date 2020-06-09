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Başkan Erdoğan başları yapışık iki kardeş Derman ve Yiğit ile ilgili sevindiren haberi verdi!

Başkan Erdoğan başları yapışık iki kardeş Derman ve Yiğit ile ilgili sevindiren haberi verdi!
09.06.2020 00:24

Başkan Erdoğan, başları yapışık iki kardeş Derman ve Yiğit ile ilgili sevindiren haberi verdi. Erdoğan, ameliyatlarının gerçekleştirildiğini ve Çarşamba günü Türkiye’ye döneceklerini duyurdu.


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