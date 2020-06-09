Başkan Erdoğan, başları yapışık iki kardeş Derman ve Yiğit ile ilgili sevindiren haberi verdi. Erdoğan, ameliyatlarının gerçekleştirildiğini ve Çarşamba günü Türkiye’ye döneceklerini duyurdu.
Başkan Erdoğan başları yapışık iki kardeş Derman ve Yiğit ile ilgili sevindiren haberi verdi!
09.06.2020 00:24
- Başkan Erdoğan başları yapışık iki kardeş Derman ve Yiğit ile ilgili sevindiren haberi verdi!
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