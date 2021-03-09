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    Türk tiyatrosu ve sinemasının büyük ustası , aramızdan ayrıldı

    Usta oyuncu , önceki gün kalp krizi geçirdi. Kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen Öztekin, yoğun bakıma alındı. Ancak büyük oyuncudan dün akşam acı haber geldi. Sağlık Bakanı Koca, vefatı "Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağolsun" sözleriyle duyurdu.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Türk tiyatrosu ve sinemasının büyük ustası Rasim Öztekin, aramızdan ayrıldı

    Usta oyuncu , önceki gün kalp krizi geçirdi. Kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen Öztekin, yoğun bakıma alındı. Ancak büyük oyuncudan dün akşam acı haber geldi. Sağlık Bakanı Koca, vefatı "Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağolsun" sözleriyle duyurdu.

    Öztekin, , , , gibi çok sayıda filmde rol almıştı. En son adlı dizide oynayan büyük usta, , , gibi diziler büyük beğeni kazanmıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
    Başkan Erdoğan, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

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