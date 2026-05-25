Avcılar sahilinde skandal iddia: Konuşmak istediği zabıta motosikletle çarpıp kaçtı

Ambarlı sahilinde bisikletlerine el konulan 60 yaşındaki seyyar satıcı, derdini anlatmak istediği zabıta memurunun motosikletle çarpması sonucu kanlar içinde yerde kaldı. Zabıtaların olay yerinden uzaklaştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bisikletlere El Konulunca Tartışma Çıktı

Olay, İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı motorize zabıta ekipleri, sahilde seyyar olarak bisiklet kiralama faaliyeti yürüten 60 yaşındaki Mustafa A.'ya müdahale etti. Ekipler, yasa dışı faaliyet yapıldığı gerekçesiyle yaşlı adama ait 3 bisiklete el koyarak araca yükledi.

Motosikletle Çarpıp Olay Yerinden Uzaklaştılar

Geçim kaynağı olan bisikletlerin alınması üzerine durumu konuşmak ve açıklamak isteyen Mustafa A., işlemlerini tamamlayıp gitmeye hazırlanan zabıta motosikletinin önüne geçti. İddiaya göre, bu sırada durmayarak aniden gaza basan zabıta personeli, önünde duran yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek sert şekilde asfalta düşen Mustafa A., kafasını zemine vurarak kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar duruma çok sert tepki gösterirken, zabıta memurları yaralı adamı yerde bırakarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

"Her Şey Kask Kamerasında Var"

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa A., tedavi gördüğü yataktan yaşananları anlattı. Ne bir hakaret ne de bir kavga yaşandığını belirten yaşlı adam, "Gelip bisikletlerimi aldılar. Ben sadece 'Bayram günü ne gerek var' diyerek konuşmak istedim. O sırada motora birden gaz verip göğsüme vurdu, yere düştüm ve çekip gitmişler. Benim ne bir bağırmam ne de küfrüm oldu; bunu zaten onların kask kameraları da net şekilde gösterecek" ifadelerini kullandı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

