Rasim Öztekin'i yıkan haber! Meğer ölmeden 2 ay önce...

AYŞEGÜL ATİK

Yakın tarihte gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Usta sanatçılar aramızdan teker teker ayrldı. Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, yaşamını yitirdi. Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte yakın tarihte aramızdan ayrılan usta sanatçılar...