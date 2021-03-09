Rasim Öztekin'i yıkan haber! Meğer ölmeden 2 ay önce...
Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı! Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası eşinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmış, durumunu ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikesinin devam ettiği yönünde yapılan açıklama sonrası ilerleyen saatlerde sanatçı Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiği bilgisi tüm sevenlerini yıktı. Saygıyla anılan Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisi Bülent Öztekin'i kaybettiği ortaya çıktı. Acı haberle yıkılan Rasim Öztekin, abisinin ölümünü bakın nasıl duyurmuş...
Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı! 62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar 'durumu ciddi, hayati tehlikesi var' açıklamasını yapmıştı.
AYŞEGÜL ATİK
Yakın tarihte gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Usta sanatçılar aramızdan teker teker ayrldı. Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, yaşamını yitirdi. Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte yakın tarihte aramızdan ayrılan usta sanatçılar...