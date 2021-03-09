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Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş! Ünlülerden usta isme veda mesajları...

Son dakika haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata döndürülen Rasim Öztekin için umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Kalp krizi geçiren duayen oyuncu Rasim Öztekin 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi derinden etkilerken, ünlü isimlerden mesaj yağdı. Yönetmen Birol Güven sosyal medya hesabından Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.

09.03.2021 09:13 - Son Güncelleme: 09.03.2021 10:17
Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş! Ünlülerden usta isme veda mesajları...

SUsta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Öztekin'in vefat haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok siyasetçi ve yüz binlerce vatandaş taziye mesajları yayınladı.

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Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş! Ünlülerden usta isme veda mesajları...

Öztekin'in ölüm haberini alan oyuncu, yönetmen ve klasik otomobil tutkunu arkadaşları hastaneye geldi. Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk."

Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş! Ünlülerden usta isme veda mesajları...

"Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik."

Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş! Ünlülerden usta isme veda mesajları...

"Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." dediler.

Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş! Ünlülerden usta isme veda mesajları...

Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven'e şiir yazdığı ortaya çıktı. Güven mesajında, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" dedi.

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