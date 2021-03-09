Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş! Ünlülerden usta isme veda mesajları...
Son dakika haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata döndürülen Rasim Öztekin için umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Kalp krizi geçiren duayen oyuncu Rasim Öztekin 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi derinden etkilerken, ünlü isimlerden mesaj yağdı. Yönetmen Birol Güven sosyal medya hesabından Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.
SUsta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Öztekin'in vefat haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok siyasetçi ve yüz binlerce vatandaş taziye mesajları yayınladı.