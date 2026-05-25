Kara yolunda zincirleme kaza: Otomobiller üst üste bindi

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 19:56

Dört Araç Birbirine Girdi

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Yusuf K., Adem F., Rahmi G. ve Can Polat A. idaresindeki dört otomobil, takip mesafesinin korunamaması ve ani frenleme neticesinde zincirleme şekilde çarpıştı.

Otomobil Diğer Aracın Üzerinde Asılı Kaldı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan Rahmi G.'nin kullandığı otomobil, önünde bulunan Can Polat A.'nın idaresindeki aracın üzerine tırmanarak asılı kaldı. Trafikte üst üste duran araçları gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Mucize Eseri Yaralanan Olmadı

İhbarın ardından olay yerine ivedilikle intikal eden polis ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, film sahnelerini aratmayan bu sıra dışı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 4 araçta da ağır hasarın oluştuğu kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.