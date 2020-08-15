Son dakika haberine göre Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve bir römorkör Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ise Meis Adası önündeki bekleyişini sürdürüyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Atak helikopterleri de bölgede zaman zaman uçuşlar yapıyor.
Akdeniz'den sıcak görüntüler! ATAK helikopterleri bölgede
15.08.2020 17:32
- Akdeniz'den sıcak görüntüler! ATAK helikopterleri bölgede
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