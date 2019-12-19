Başkan Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi'nde milli paralarla ticaret mesajı 19.12.2019 11:18

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin "Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü" oturumunda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektğine inanıyorum. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekiyoruz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.





'İSLAMİ FİNANS MESELESİNİ GÜNDEMİMİZE ALMAMIZ GEREKİYOR'

İslami finans meselesini de öncelikli gündemimize almamız gerekiyor. Faiz yerine üretimi ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya'nın dünyada öncü bir konumu var. Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz ancak beşeri sermayeyi harekete geçirecek olan eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor.

2003 senesinde yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş bulunuyoruz. Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız.





'DÜNYA GENELİNİN HALA ALTINDAYIZ'

Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz. Gerek okuma yazma gerekse kız çocuklarının okumasında dünya genelinin hala altındayız.

Düşünce kuruluşlarımızın birbiriyle temaslarını artırabiliriz. Ülkemiz bu alanda da son 17 yılda pek çok önemli başarıya imza atmıştır.