Müge Anlı'da son dakika! Cahit Ergül ve Zeynep Ergül gözaltına alındı

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Cahit Ergül ve Zeynep Ergül kardeşler hakkında son dakika gelişmesi. Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül'ün, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından gözaltına alındıklarını ve sorguda olduklarını söyledi. Muhabir Tuğçe Kocaman konu hakkında bilgi verdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Her şey Zeynep Ergül'ün, Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli gözüyle bakılan Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı, olay ikinci 'Palu ailesi' vakasına döndü. Kayıp kızını aramak için Müge Anlı'ya gelen Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül ile kardeş çıkınca gerisi iplik söküğü gibi geldi. 17 Aralık yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül hakkında herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Müge Anlı bunun nedenini 18 Aralık yayınında açıkladı. Cahit ve Zeynep Ergül sorguya alındı. İşte Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayındaki son dakika gelişmesi.
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