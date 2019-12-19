Müge Anlı'da son dakika! Cahit Ergül ve Zeynep Ergül gözaltına alındı 19.12.2019 11:36

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Cahit Ergül ve Zeynep Ergül kardeşler hakkında son dakika gelişmesi. Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül'ün, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından gözaltına alındıklarını ve sorguda olduklarını söyledi. Muhabir Tuğçe Kocaman konu hakkında bilgi verdi.