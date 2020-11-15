Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki yarattı.