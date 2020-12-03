Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tank palet fabrikası yanıtı: Sana burdan ekmek çıkmaz

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Tank Palet fabrikası üzerinden TSK'yı hedef alan sözlere sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kaç kez şu Sakarya'daki palet-tank fabrikasıyla, her şeyi ortaya koyduğumuzda bunu konuşuyor. Ya sana buradan ekmek çıkmaz" dedi.

Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek.

Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer mehmetçiktir. Biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz.

İşte daha geçenlerde... Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlâksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yahu bu milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlâki olmayan yollara tevessül edemezsiniz.

İnanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar.

Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyen bir siyasetçiyi ben tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş be, bir dürüst konuş.

Kaç kez şu Sakarya'daki palet-tank fabrikasıyla, her şeyi ortaya koyduğumuzda bunu konuşuyor. Ya sana buradan ekmek çıkmaz.

Zira buradan tamamıyla her yönüyle zarar eden bir tank-palet fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan, buranın hep renöve edilmesi, hem restore edilmezi, makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesiyle, bu fabrika kendimize ait tankların bakım onarımlarından tutun, yeni atılacak atılımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir.