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Son dakika: Başkan Erdoğan'da Azerbaycan'a kritik ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan'da Azerbaycan'a kritik ziyaret! Tarih belli oldu
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek. Başkan Erdoğan burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirecek.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gideceği açıklandı.

Karabağ zaferinin ardından gerçekleştirilecek ziyarette Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşme gerçekleştirecek.

TÖRENE KATILACAK

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ Zaferi için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Erdoğan ile Aliyev baş başa ve heyetler arası görüşmelerde başta Karabağ'daki durum, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler ele alınacak. Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.

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