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    • 01.12.2020 00:08
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    'nin kirli siyaseti durmak bilmiyor! CHP Milletvekili 'ın nefretine Türk milletinin bir cevabı var

    'nin kirli ve düşmanlık içeren siyaseti geçtiğimiz gün yaşanan skandalla yeniden gün yüzüne çıktı. 2018 yılında 'de şehit 'ın cenaze töreninde kameralara gülerken yakalanan CHP Milletvekili 'ın Türk suna yönelik aşağılıkça söylemlerine Türk milletinin bir cevabı var.

    Bu isim bir hayli tanıdık, 2018 yılında 'de şehit 'ın cenaze töreninde kameralara gülerken yakalanan . Tıpkı 'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesinde partisinin grup başkanvekili 'in yaptığı gibi. Müttefikleri olan parti Meclis'te grup kurabilsin diye vekillerini kiralayan partinin vekili. 'ın Türk suna hakareti aslında seçilmiş hükümetleri darbeyle alaşağı edilmesi sonrası iktidara yürüyen, 'nin ilerlemesine ket vuran, her askeri darbeden güçlenerek çıkan CHP'nin 'nerede o eski ordu' çığlıkları.

    DOĞU AKDENİZ İÇİN 'PARAYI BOŞA SAÇMAK' TABİRİNİ KULLANMIŞTI
    Binlerce yıllık Türk ordusunun şanlı askerleri cephede canını dişine takmışken, bazı vekilleri o ordunun savaştığı teröristlerin cenazelerinde boy gösteren, kimi yöneticileri ise teröristleri müdafaa eden partinin, ortaklığı sebebiyle şehit yakınları tarafından, her şehit cenazesinde protesto yağmuruna tutulan partinin, esasında bu CHP'li vekilin ilk skandalı değil. Başarır daha önce de Meclis'e soru önergesi vermiş, 'de arama faaliyetlerinde bulunması için satın alınan ve Erdemli ile Alanya-1 kuyusunda sondaj yapan gemiler için 'parayı boşa saçmak' tabirini kullanmıştı.

    KAMUOYUNUN CHP'DEN TEK BİR İSTEĞİ VAR


    Şanlı Türk ordusunun, terörü kaynağında kurutmak için, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlarda ülkenin güvenliğini sağlamasına övgüde dahi bulunmayanlardan kamuoyunun tek bir isteği var. Gölge etmeyin başka ihsan istemez.

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    Haberler Güncel CHP'nin kirli siyaseti durmak bilmiyor! CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ordu nefretine Türk milletinin bir cevabı var