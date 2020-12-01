KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI GİBİ

Gazeteci-Yazar Dr. Taceddin Kutay'ın "Ya yeter. Sizin partinizde genetik yatkınlık mıdır nedir? Dün Kılıçdaroğlu, bugün siz. Bu öğretmenlik mesleği onurlu, şerefli bir meslektir. Bütün müdürler derseniz cinayet işlersiniz. Ne biçim konuşuyorsunuz? Bir öğretmene böyle bir şey diyemezsiniz. Kılıçdaroğlu'nun aştığı o ahlaki sınırı siz de aştınız" şeklindeki itirazı üzerine Kul, kendi ili Erzincan'ı kastettiğini söyledi. Ardından da "Kemal Kılıçdaroğlu'na söz söyleyemezsin. Senin haddini aşar. Sana mı kaldı Kılıçdaroğlu'na cevap vermek?" diye Kutay'a bağırdı.

CHP 'SATILMIŞ'IN ARKASINDA

"Devletin ordusu Katar'a satılmış" diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sözlerini inkar etti. Yükselen tepkiler üzerine CHP'li vekil "Tank-Palet Fabrikası'nın satılmasını kastettiğim bölümden olamayacak bir anlam çıkartmak tamamen algı operasyonudur!" sözleriyle çark etmeye kalktı. Başarır'ın manevrasına CHP'liler de destek verdi. "TSK nın büyük ve önemli bir tesisi tank-palet fabrikasının Katar'a peşkeş çekilmesine itirazı şanlı ordumuza hakaret diye algılamak trol aklının ve organizasyonunun geldiği çaresizliğin son halidir" diyen Grup Başkanvekili Engin Altay, skandalı perdelemeyi amaçladı. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'a başlatılan soruşturmayı kınıyorum" diyerek görevini yapan savcıları hedef aldı. Tepkileri "kuru gürültü" olarak niteleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Başarır'ın açıklamalarının cımbızlandığını iddia ederken, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise algı operasyonu yapıldığını savundu.