CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir televizyon programında söylediği "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözleri büyük tepki topladı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sözlerin ardından CHP'li Başarır'a soruşturma başlatılırken iş birlikçisi İYİ Parti'den destek geldi.

CHP ile ittifak içerisinde olan sözde milliyetçi İYİ Parti'nin milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Başarır'ın skandal açıklamalarının üstünü kapatmaya yönelik ifadeler kullandı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, ""Biz, herkesin konuşmasından ne maksat ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir açıklaması var. Soruşturma olabilir ama burada temel olarak bir milletvekili konuşmasından ne maksat ettiğini ifade etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız." dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır , "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" dedi.

Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin.. Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin... Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki gösterdiler.

İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.