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    • 30.11.2020 15:13
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    'li 'ın 'yı hedef alan açıklamalarına İYİ Parti'den destek

    Katıldığı Habertürk canlı yayınında 'yı hedef alan skandal açıklamalarda bulunan 'li 'a tepkiler çığ gibi büyürken İYİ Parti'den destek geldi. İYİ Partili , ile ilgili sözlerine ilişkin, "İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Bunu esas almak durumundayız" dedi.

    Milletvekili 'ın, bir televizyon programında söylediği "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözleri büyük tepki topladı.

    'yi ayağa kaldıran skandal sözlerin ardından CHP'li Başarır'a soruşturma başlatılırken iş birlikçisi İYİ Parti'den destek geldi.

    CHP ile ittifak içerisinde olan sözde milliyetçi İYİ Parti'nin milletvekili , Başarır'ın skandal açıklamalarının üstünü kapatmaya yönelik ifadeler kullandı.

    İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, ile ilgili sözlerine ilişkin, ""Biz, herkesin konuşmasından ne maksat ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir açıklaması var. Soruşturma olabilir ama burada temel olarak bir milletvekili konuşmasından ne maksat ettiğini ifade etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız." dedi.

    ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?
    Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında 'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk suna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır , "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" dedi.

    Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin.. Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin... Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki gösterdiler.

    İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.

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    Haberler Güncel CHP'li Ali Mahir Başarır'ın TSK'yı hedef alan açıklamalarına İYİ Parti'den destek