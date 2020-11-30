

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mehmetçik'e dil uzattı. "Ordu Katar'a satıldı" iftirasını ortaya attı. Ankara ayağa kalktı. Çirkin dile lanet yağdı. Savcılık soruşturma açtı. CHP'lilerden ise ses çıkmadı.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR - Bunun hesabı mutlaka sorulacak.



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN - Kahraman ordumuza desteğimiz tamdır.



AK PARTİ GN. BŞK. VK. NUMAN KURTULMUŞ - Hastalıklı dili şiddetle kınıyorum.



AK PARTİ GN. BŞK. YARD. MAHİR ÜNAL - Bu ifadeleri telin ediyorum. derhal özür dilemeli



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK - Ordumuzun hedef alınmasına izin vermeyeceğiz!



MHP GN. BŞK. YARD. SEMİH YALÇIN - Asıl satılmışlık türk ordusu'na uzanan dildedir.







ASLA AFFEDİLMEZ

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mehmetçik'e çirkin dilini uzattı. Skandal sözlere tepki yağdı. Ama Kılıçdaroğlu ağzını bile açmadı.



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında "Türk Ordu Katar'a satıldı" diyerek bir skandala imza attı. Ama partisinden "Çıt" çıkmadı.



Skandal sözlere tepkiler yağdı:



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Ordumuzdan özür dilemeli.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemeli.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Silahlı Kuvvetlerimiz, büyük, güçlü ve şerefli ordudur.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Asıl satılmışlık Türk Ordusu'na uzanan dildedir.







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Gayri milli dili şiddetle kınıyor, hesabının sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz.